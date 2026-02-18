右脚の肉離れで別メニュー調整中の阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）は、沖縄・具志川キャンプの第4クール2日目に、短い距離での屋外フリー打撃を行い、51スイング中7本の柵越えをマーク。広角へ強い打球を披露し、自慢の長打力を見せつけた。前日、藤川監督が「次のステップへ進むため」と送り出した具志川合流初日には、室内でティー打撃やマシン打撃、さらに80球のノックを消化して強度を上げた。そして満