きょうの東京株式市場で日経平均株価は、きのうより577円高い5万7143円で取引を終えました。今月12日以来、節目の5万7000円台を回復し、終値として史上3番目の高値をつけました。アメリカでの株高を受けたほか、日本による対米投資の第1号案件の決定に絡んでエネルギー分野を中心に関連する銘柄が幅広く買われ、一時800円以上値上がりする場面もありました。