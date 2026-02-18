「練習試合、広島−ロッテ」（１８日、コザしんきんスタジアム）大型スイッチヒッターの広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が「１番・右翼」でスタメン起用され、対外試合初本塁打となる特大弾を放った。八回に右腕・冨士から左打席で捉えた。高々と舞い上がった打球は右翼後方の防球ネットに突き刺さる推定１２５メートル弾。スタンドがどよめく中でダイヤモンドを一周し、ベンチに戻ると、満面の笑みを浮