お笑いトリオぱーてぃーちゃんが18日、都内で、「タテ読みマンガアワード2025」授賞式に登壇した。同アワードはコミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。「国内作品部門」、「海外作品部門」の2部門から構成される。3人は授賞式とあって、おなじみの派手な衣装ではなく、カジュアルないでたちで登場した。黒のスーツに身を包んだすがちゃん最高No．1（34）は海外作品部門1位に輝い