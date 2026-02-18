「ワールドカップの悔しさを、もう1回ワールドカップで晴らせるようにしたい」。高校2年生ながらすでに鹿島トップチームとプロ契約している逸材DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)が、世界でリベンジすることを誓った。昨年のU-17ワールドカップで活躍した元砂は192cm、82kgの大型DF。2009年の早生まれの元砂は今回、「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」(20日〜23日)を戦うU-17日本代表に選出され、チームを