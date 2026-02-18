U-16日本代表は17日、ポルトガル開催のアルガルベ・トーナメント最終戦でU-16オランダ代表を2-0で破り、廣山望監督体制での初勝利を収めた。今回の活動は1勝2敗で終えた。廣山監督が今季から指揮する日本は初陣のポルトガル戦で0-3の完封負けを喫し、続くドイツ戦は1-8で大敗。勝利でポルトガル遠征を終えるべくGKシュルツ建斗(鹿島つくばJrユース)、DF森光英斗(ファジアーノ岡山U-18)、DF林天音(大分U-15)、DF上野煌士郎(川崎