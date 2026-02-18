ファイティングイーグルス名古屋は2月18日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」において明治大学の針間大知、日本体育大学の月岡熙が加入することを発表した。針間はプロ契約での特別指定選手となる。 針間は184センチ87キロのシューティングガード。福岡大学附属大濠から明治大に進学し、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」の日本経済大学戦で20得点5リ