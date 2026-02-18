亀田製菓は高い。この日午後３時ごろ、２６年３月期の期末配当予想を４３円から５１円に増額すると発表した。中間配当１５円とあわせ、年間では６６円（前期５７円）となる見通し。あわせて、３月３１日を基準日として１株を３株に分割することも発表した。好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS