くら寿司が後場終盤になって急上昇している。午後３時ごろに、４月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位の水準を引き下げることで、株式の流動性の向上及び投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。 また株式分割に伴い、株主優待制度の優待内容の一部を変更すると発表した。２７年４月末時点の株主から株式分割後に１００～１９９株を所有する株主に対する優