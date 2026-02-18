１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円４６銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８１円７８銭前後と同６０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５３円１０銭前後で推移していたが、午前１１時２０分過ぎには１５３円７０銭前後まで上昇。その後は午後にかけ１５３円５０銭前後でのもみ合いと