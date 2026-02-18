ジュビロ磐田は18日、栃木SCの育成部長を務める山口慶氏のフットボール本部スタッフ着任を発表した。現役時代に名古屋、千葉でプレーした山口氏は、現役引退後の19年に栃木SCのスカウト担当に就任。その後、強化部長などと務め、今年から育成部長兼クラブ環境整備担当を務めていた。山口氏はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「このたび、ジュビロ磐田のフットボール本部に着任いたしました、山口慶です。輝かし