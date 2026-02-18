トレンドマイクロ [東証Ｐ] が2月18日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比2.2％増の539億円になり、従来予想の450億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年12月期も前期比2.1％増の551億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。14期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を185円実施するとし、今期の年間配当は