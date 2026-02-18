トレジャー・ファクトリー [東証Ｐ] が2月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の44.4億円→47.7億円(前期は40.8億円)に7.5％上方修正し、増益率が8.8％増→17.0％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の24.8億円→28.1億円(前