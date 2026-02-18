18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数897、値下がり銘柄数529と、値上がりが優勢だった。 個別ではＳＤＳホールディングス、サンエー化研、クラスターテクノロジー、アテクト、ニッキなど9銘柄がストップ高。ＴＡＮＡＫＥＮ、住石ホールディングス、第一カッター興業、日本ドライケミカル、日本基礎技術など127銘柄は昨年来高値を更新。河西工業、アミファ、ミクロ