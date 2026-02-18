18日の日経平均株価は前日比577.35円（1.02％）高の5万7143.84円と5日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは350、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を124.34円押し上げ。次いでＴＤＫ が76.96円、アドテスト が44.12円、フジクラ が30.75円、イビデン が26.01円と続いた。 マイナス寄与度は9