18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ160634-4.0 54980 ２. 日経Ｄインバ 19822-8.64422 ３. 野村日経平均 1676911.5 59390 ４. 楽天Ｗブル 13180-6.5 65430