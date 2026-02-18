18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数324、値下がり銘柄数236と、値上がりが優勢だった。 個別ではアスア、ダイナミックマッププラットフォーム、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ、デジタルグリッド、シンバイオ製薬など7銘柄がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー、ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ、日本ファルコム、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス、オンコリスバイオファーマ