NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土曜前7・45）の新出演者取材会が18日、東京・渋谷の同局で行われ、新「おどりのお姉さん」のアンジェがお披露目された。初代「体操のお姉さん」を2019年から7年間務めた秋元杏月が3月末で番組を卒業する（最後の出演は3月28日）。身体表現のコーナーに出演した「パント！のお姉さん」の上原りさから引き継ぎ、2019年4月に初代「初代体操のお姉さん」に就任。7年間にわたり、収録や全