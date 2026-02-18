「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝は７４・００点で４位につけた。競技前にはファンも驚きシーンがあった。グレンがまさかの展開で滑走を終え、最終滑走という異様な雰囲気の中で千葉がリンクに立った。フェンス際で浜田美栄コーチから言葉をかけられると、千葉の表情からは笑みがこぼれた。そしておでこ