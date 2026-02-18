気象台は、午後3時32分に、なだれ注意報を小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町などに発表（雪崩注意報） 18日15:32時点石狩、空知、後志地方では、風雪や落雷、電線