阿部一二三柔道のグランドスラム（GS）タシケント大会（27日〜3月1日）代表が18日、オンラインで報道陣の取材に応じ、男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三（パーク24）は「GS東京大会から2カ月ちょっとしか間隔が空いていない。体もキープして、いい状態で迎えられる」と今年最初の大会を見据えた。この1年の大きな目標は、10月に行われる世界選手権（バクー）だ。2028年ロサンゼルス五輪での3連覇を見据え「世界選手権に向け