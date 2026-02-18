ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体と女子個人ノーマルヒルで二つの銅メダルを獲得した丸山希選手（北野建設）が１８日、混合団体銅の高梨沙羅選手（クラレ）とともに帰国した。丸山選手は長野県北部の野沢温泉村出身。多くの冬季五輪選手を生んできた「オリンピアンの村」は、１９９４年リレハンメル大会以来３２年ぶりのメダル獲得に沸いている。（デジタル編集部）村は伝統あるスキー王国だ。１００年