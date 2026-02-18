11人組グルーバルボーイズグループINIの佐野雄大（25）が18日、都内で「タテ読みマンガアワード2025」授賞式に登壇した。同アワードはコミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。「国内作品部門」、「海外作品部門」の2部門から構成される。日頃からwebマンガになじみがあるといい、審査の結果を発表する場に「過去イチ緊張しています」と話した。同式では特別賞「佐野雄大賞」とし