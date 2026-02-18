丁寧にメイクしているはずなのに、どこか昔の印象が残る。そんな違和感を覚えるなら、原因は眉かもしれません。眉は顔全体の印象を左右する重要なパーツですが、一度形が決まると長年同じ描き方を続けてしまいがち。その“慣れた古い眉メイク”が、40代・50代の印象低下を招いている場合があります。昔の成功パターンが今の顔に合わなくなるのは当然のこと20代や30代でしっくりきていた眉の形は、年齢とともに少しずつズレが生まれ