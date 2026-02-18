男性が「うちの家族さ…」と身内の話をし始めるのは、関係が深まっているサインの一つ。家族の話題は個人的で、誰にでも気軽に共有するものではありません。本命相手ほど男性は、自分の背景や人間関係を自然に打ち明けます。自分のルーツを知ってほしいと思っている家族の話は、その人の価値観や育った環境に直結するもの。本命相手には、男性は「自分の土台を理解してほしい」という心理が自然と働きます。信頼できる相手だと感じ