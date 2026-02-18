いつものショートヘアに飽きたなら、トレンドのヘアカラーをプラスしてみましょう。顔周りが明るくなれば、驚くほど若々しい印象に仕上がりますし、自然と小顔効果も得られるはずです。🌼今っぽさ満点。大人世代のショートヘアにおすすめ【最旬ヘアカラー】似合わせのコツ立体感を引き立てる「ハイライト＆ローライト」で小顔見せを叶えるトップにボリュームと丸みを持たせ、襟足をタイトに仕上げた丸みショートには、立体