本命の女性に言葉よりも行動を通して愛情アピールする男性は少なくありません。そこで今回は、日常の中で男性が何気なく見せている「あなたが本命」のサインを紹介します。体調を気遣う男性からよく体調などを気遣ってもらえるなら、本命サインと考えられます。心配する、気遣いするといった行動そのものが、男性の愛情表現の１つ。「常日頃からあなたに意識を向けていますよ」と伝えたいのでしょう。男性の方からマメに連絡してく