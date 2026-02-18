ジェーシービーは2月16日より、JCBプレミアムカード会員を対象とした申込制の無料保険サービス「日常トラブルおまかせ保険」の提供を開始した。日常トラブルおまかせ保険同施策は、2025年から進めているプレミアム会員向けサービスリニューアルの第6弾。対象となるカードは、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスの5種類。会員は追加費用の負担なく、日常生活で発生しうる偶然の事故による第三者へ