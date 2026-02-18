2026年2月18日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、最近若者を中心にはやっている言葉を高齢者代表としてスペシャルキャスターの武田鉄矢さんが解説した。「教えてサン！八先生」という金八先生をもじった武田さんの特別コーナーで、この日は「高齢者のためのややこしい日本語」をテーマに武田さんが日頃考えていることを披露した。「インスタグラムって何グラムですかなんて聞いた」「（最近の新語登場や言葉の移