ＮＨＫ・Ｅテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」（月〜土曜・前７時４５分）の初代「体操のお姉さん」を務める秋元杏月（あづき）が３月２８日の放送をもって卒業することとなり、１８日、都内の同局で行われた取材会に出席した。後任は沖縄県出身・アンジェが就任する。後任の肩書は「おどりのお姉さん」。アンジェは、父がイギリス人、母が日本人。２歳からクラシックバレエ、中学、高校、大学でコンテンポラリーダン