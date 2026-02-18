ＮＨＫ・Ｅテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」（月〜土曜・前７時４５分）の初代「体操のお姉さん」を務める秋元杏月（あづき）が３月２８日の放送をもって卒業することとなり、１８日、都内の同局で行われた取材会に出席した。２０１９年４月から「あづきお姉さん」として同番組に出演してきた秋元は「この７年間、たくさんのお友達と出会うことができて、一緒に体操したり、踊ったり、体を動かして、遊ぶことができ