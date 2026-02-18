相川七瀬が、2026年2月16日に＜相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026 〜MOON DANCE〜＞をビルボードライブ東京にて開催した。普段のパワフルなロックスタイルから一転、この日は鮮やかな赤いドレスを纏ってステージに登場した。会場はビルボードならではの落ち着いたムードに包まれ、リリースされたばかりのベストアルバム『Rock ‘N’ Roll Journey -30th Anniversary Best』から、数年ぶりの披露となる「万華鏡」