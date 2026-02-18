ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、個人の中立選手（AIN）として出場したロシアのアデリア・ペトロシャンが、72.89点をマークし、5位に入った。初五輪に臨む18歳に地元ロシアのメディアも賛辞を送っている。ロシア選手権3連覇中の18歳が遂にベールを脱いだ。赤のジャケット、黒のパンツの衣装でSP「マイケル・ジャクソン・メドレ