お買い物送迎カー（コープかがわ提供） 高齢者など「買い物難民」をサポートします。生活協同組合コープかがわ（高松市新北町）は2026年2月24日、コープ志度（香川県さぬき市志度）でお買い物送迎カーの運行を開始します。 買い物を不便に感じている高齢者を中心に、自宅と店舗を無料で送迎します。毎週月・火・木・金に1日4便運行します。コープ志度から車で10分圏内に住み