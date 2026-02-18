松のこも焼き岡山後楽園岡山・北区後楽園 春を迎える準備です。岡山市の岡山後楽園で18日、恒例の「松のこも焼き」が行われました。 午前10時、岡山後楽園で、約240本の松の幹に巻き付けていた「こも」を取り外す作業が始まりました。 「松のこも焼き」は、冬を越すために松の枝から下りてきた害虫を「こも」ごと焼き払う昔ながらの駆除方法です。 春の暖かさで虫が動き出すとされる二十四節気の「啓蟄