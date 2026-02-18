3連休明けにかけては、気圧のアップダウンが激しくなりそうです。特に、明日19日(木)と3連休は影響度が「大」の所が多いでしょう。気圧変化によって体調を崩しやすい方は、対策を行った方が良さそうです。明日19日(木)と3連休は影響度が「大」所が多い頭痛などに注意この先は、低気圧と高気圧が日本付近を交互に通過するため、気圧がアップダウンするでしょう。明日19日(木)は、北日本と東日本を中心に高気圧に覆われるため、気