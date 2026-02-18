◇「12・3非常戒厳＝内乱」という判断が核心有罪・無罪を分けるもう一つの核心は、12・3非常戒厳が「内乱犯罪」に該当するかどうかだ。内乱罪が成立するためには、「国憲を紊乱（びんらん）する目的」と「暴動」行為が認められなければならない。国憲紊乱の定義は刑法91条に「憲法または法律の機能を消滅させること」、または「憲法が定めた国家機関を強圧によって転覆、またはその権能行使を不可能にすること」と規定されている。