韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の内乱首謀容疑に対する1審判決公判がいよいよ明日に迫った。12・3非常戒厳の宣布から444日目にして出される、裁判所の初の判断だ。ソウル中央地方法院（地裁）刑事25部〔池貴然（チ・グィヨン）裁判長〕は19日午後3時、尹氏と軍・警察幹部ら8人の内乱事件の判決公判を開く。この日の判決の核心は、▷高位公職者犯罪捜査処（以下、公捜処）の内乱捜査権の有無 ▷12・3非常戒厳に