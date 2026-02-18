回転寿司チェーン「スシロー」の季節限定フェアとして「北海道うまいもん祭」を開催！「北海道産 まるごとほたて貝柱」など北海道のうまいネタが堪能できるお寿司のほか、ネタを引き立たせる「北海道昆布だし醤油」、北海道の人気店監修のラーメン、北海道産素材を使用したスイーツも登場します☆ スシロー「北海道うまいもん祭」 提供開始日：2026年2月18日（水）開催店舗：全国のスシロー店舗※お持ち帰り専門店