ローソンから、ディズニーキャラクターのオリジナルグッズが登場する新シリーズ「Disney shopping collection」がスタート！記念すべき第1弾として、「ミニーマウス」と『ピノキオ』に登場する愛らしい猫「フィガロ」をデザインしたグッズが登場します。2026年2月25日（水）より、ローソン店舗のコミック棚にて順次販売開始です。 ローソン限定「Disney shopping collection」第1弾 ミニーマウス＆フィガロ 発売日