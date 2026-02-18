大阪府は18日、ギャンブルなどの依存症患者や家族の支援を担う「大阪依存症対策センター」を2029年度に開設すると発表した。国内初となるカジノを含む統合型リゾート（IR）の30年秋開業に備え、依存症対策の「トップランナー」を目指す拠点施設となる。センターはギャンブルやアルコール、薬物などの依存症について、医療機関や支援団体と連携して相談から治療、回復までをワンストップで支援する。普及啓発や調査・分析、人材