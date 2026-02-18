将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局2日目が18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指され、午後3時に午後のおやつが提供された。藤井は「モクテル柚子りんご」「和歌山産まりひめいちご100％ジュース」、永瀬は「いちご大福串（2セット）」「一手みかん大福（4セット）」「和歌山産まりひめいちご100％ジ