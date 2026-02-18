大分市佐賀関（さがのせき）の大規模火災は、１８日で発生から３か月となる。現場では被災建物の公費解体が行われ、所有者不明の空き家や境界未画定の土地の確認作業も進む。ただ、地域の将来像などを示す市の復興計画の策定は８月頃とまだ先で、生活再建への不安を抱えながら暮らす被災者もいる。（関屋洋平、森咲野花）１７日、焼損が激しい田中地区では、市道沿いの焼け跡で「ゴトゴト」と音を立てながらショベルカーが作業