「郊外志向」はさらに強まる！不動産・住宅情報サイトを運営するLIFULLは2026年2月18日（水）、東京都千代田区の本社において首都圏版「住みたい街ランキング2026」の発表会を行いました。【そこまで都心から離れる!?】これが最新の「住みたい街」ランキングです（データで見る）同社の「住みたい街ランキング」はアンケート調査ではなく、実際の物件問い合わせ数から算出しているのが特徴です。毎回「借りて住みたい街」と「