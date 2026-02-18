ジンエアーは、下地島〜ソウル/仁川線を3月29日から増便する。現在は月・水・金・土・日曜の週5往復を運航しており、これを1日1往復に増やす。機材はボーイング737-8型機もしくはボーイング737-800型機を使用する。所要時間は下地島発が2時間半、ソウル/仁川発が2時間35分。ジンエアーは、2024年5月に同路線を開設し、下地島に乗り入れた。4月2日には下地島〜釜山線を開設し、2路線を乗り入れる。■ダイヤLJ358下地島（12：00）