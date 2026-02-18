日本人事経営研究室は2月10日、都内で「中小企業が抱える賃上げ課題解決・ラウンドテーブル」を開催した。当日は同社代表取締役の山元浩二社長が登壇し、中小企業が抱える賃上げ課題の概要を説明したほか、オンライン会議でナガセトーヨー住器株式会社の永関英文社長や、株式会社たかはし葬儀社の高橋建隆朗社長が人事評価制度や経営計画を導入した賃上げ成功事例について発表した。今回の発表会では、全国の中小企業で、人事評