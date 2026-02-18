ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアの三浦璃来選手と木原龍一選手は2月18日、共同でInstagramを更新。“りくりゅうペア”として金メダルショットを公開しました。【写真】りくりゅうペアの金メダルショット「ペアが大好きになりました」2人は「オリンピック団体戦、個人戦での沢山の応援、本当にありがとうございました」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目にはスケートリンク上で金メダルを手にする姿、2枚目には抱