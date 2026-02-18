数字の共通点を見抜いて計算をスマートに進める「脳トレ算数クイズ」！75×65という一見難しそうな掛け算ですが、共通の基準となる数字に気付けるとスムーズに解ける問題です。ぜひ挑戦してみてください。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。75 × 65 = □ヒント：どちらの数字も「70」から同じ距離にあります。(70 + 5) × (70 - 5) として計算してみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：4,875正解は「4