トランプ大統領が発表したアメリカへの投資の第1号案件について、プロジェクトの詳細や関心を示している日本企業が判明しました。【映像】赤沢経済産業大臣の様子経済産業省などによりますと第1号となる投資案件は日本円で総額およそ5兆5000億円です。最大のプロジェクトは、AIデータセンターなどに電力を供給するための天然ガスを使った火力発電プロジェクトで、およそ5兆2000億円を占めています。東芝や日立製作所、三菱