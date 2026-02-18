肉など重さによって値段が変わる商品の万引きを防げる世界初のセルフレジがお披露目されました。【映像】万引きを防げる世界初のセルフレジ石橋侑子リポ「重さで値段が変わる商品を重ねてスキャンすると警告音が出て進めなくなります」セルフレジは商品に登録された重さと実際の重さを照合して不正を検知するため、これまでは肉や野菜など重さによって値段が変わる商品の万引きは防げませんでした。セルフレジメーカーの寺岡